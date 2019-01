Airbus annonce la vente de 120 appareils de l’ancienne CSeries

L’avionneur européen Airbus a annoncé jeudi la finalisation de deux contrats de ventes de 60 avions chacun de sa nouvelle famille d’appareils A220, anciennement connue sous l’appellation CSeries du constructeur montréalais Bombardier.

D’une valeur de 11 milliards $US les deux contrats totalisant 120 appareils ont été signés à la fin du mois de décembre avec deux compagnies américaines, JetBlue et Moxy. Les avions seront construits aux États-Unis dans la nouvelle usine d’Airbus à Mobile, en Alabama.

Ces premières ventes conclues par la compagnie européenne depuis qu’elle a pris le contrôle du programme d’appareils dont sont restés actionnaires minoritaires son créateur, la compagnie Bombardier, et le gouvernement du Québec, avaient fait l’objet de deux protocoles d’accord en juillet.

Dans les deux cas, les clients américains ont choisi la version la plus grande des appareils de 100 à 150 sièges, l’A220-300. La flotte de JetBlue comptait déjà 193 appareils d’Airbus A-320 un peu plus gros et en attend 85 autres. Moxy est un nouveau transporteur à rabais qui doit voir le jour en 2021.

Cela porte le carnet de commandes de A220 à plus de 500 appareils.