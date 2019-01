Dur début d’année pour Tesla

Photo: Spencer Platt Getty Images / AFP

Le constructeur d’automobiles électriques et fabricant de panneaux solaires Tesla a vu son action culbuter mercredi, après que la société américaine eut annoncé des données jugées décevantes au sujet de ses ventes du quatrième trimestre. Tesla a indiqué avoir livré 245 000 automobiles et véhicules utilitaires sport électriques en 2018, soit presque autant que lors de toutes les années précédentes réunies. Cependant, Tesla a ajouté qu’elle abaissait de 2000 $US les prix de ses trois modèles de véhicules pour aider les consommateurs à s’ajuster au retrait graduel des crédits d’impôt fédéraux sur les véhicules électriques d’ici la fin de l’année. Sur le Nasdaq, l’action de Tesla perdait, mercredi après-midi, 22,29 $US, soit 6,7 %, pour se négocier à 301,51 $US. Elle s’est négociée entre 244,59 $US et 387,46 $US lors des 52 dernières semaines.