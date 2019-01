Stingray renonce à Music Choice

Le Groupe Stingray Digital, établi à Montréal, renonce à faire l’acquisition de la société américaine Music Choice. Stingray, spécialisée dans les services musicaux et vidéo multiplateformes interentreprises, avait déposé une offre d’achat non sollicitée en août dernier de 120 millions $US. L’entreprise américaine convoitée produit du contenu musical pour la télévision numérique par câble, la téléphonie mobile et les modems par câble. Dans un communiqué publié mercredi, le président et chef de la direction de Stingray, Eric Boyko, dit toujours croire que cette transaction serait avantageuse, mais maintient que leur orientation stratégique « portera ses fruits ». Par ailleurs, Stingray a annoncé lundi une entente de distribution avec Altice USA, qui permettra d’offrir une cinquantaine de ses chaînes musicales et des centaines de ses vidéos sur demande à certains abonnés du câblodistributeur américain.