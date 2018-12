Le producteur Aphria tourne le dos à une offre hostile

Visé par une offre d’achat non sollicitée venue des États-Unis, le producteur de cannabis ontarien Aphria apprécie l’attention, mais estime que la proposition est risquée et insuffisante pour ses actionnaires.

Xanthic Biopharma, qui utilise le nom Green Growth Brands (GGB) pour ses activités, a causé la surprise jeudi soir avec une offre qu’elle évalue à 2,8 milliards pour Aphria, quatrième plus gros fournisseur de la Société québécoise du cannabis.

Inscrite à la Canadian Securities Exchange, très populaire chez les producteurs de cannabis en démarrage, Green Growth propose un échange d’actions pour effectuer la transaction.

Aphria a cependant averti ses actionnaires que l’offre de GGB, une société active au Nevada, « est basée sur une valeur hypothétique de ses propres actions, sans aucun lien avec leur cours actuel ».

L’offre propose 1,5714 action de GGB pour chaque action d’Aphria, ce qui, selon GGB, représente une prime de 45 %. Or, le fondement de ce calcul repose sur l’hypothèse voulant que le cours de l’action de GGB atteigne 7 $, un scénario lié à un projet de placement privé sur lequel elle travaille. Ses actions ont terminé la journée de vendredi à 5,11 $, en hausse de 13 cents.

La proposition formelle, qui comprendra les détails, sera envoyée dans les prochaines semaines, a indiqué GGB dans son communiqué.

Aphria s’est récemment retrouvée sous les projecteurs en raison des allégations mises en avant par deux vendeurs à découvert. Dans un rapport publié au début du mois, Quintessential Capital Management et Hindenburg Research ont affirmé que certaines acquisitions faites par la compagnie en Amérique latine auraient profité à des initiés.

Les investisseurs ont réagi en larguant sans hésiter leurs actions d’Aphria, dont le titre est passé de 10,51 $ à 5 $ entre le 30 novembre et le 5 décembre. Il a terminé la séance de vendredi à 8,52 $, en hausse de 13 %.

Parmi les grands

En vertu d’un contrat signé au début de 2018, Aphria doit livrer à la SQDC jusqu’à 8000 kg de cannabis dans la première année de vente légale. Au premier rang des fournisseurs figure le producteur gatinois Hexo à 20 000 kg, suivi d’Aurora à 13 000 kg, et de Canopy Growth à 12 000 kg. Au dernier rang se trouve High Park (Tilray) à 5000 kg.

L’effervescence qui a marqué l’année 2018 s’est soldée par un certain nombre de transactions dans l’industrie. Aurora, qui possède des installations en Alberta, à Pointe-Claire et près de Lachute, a acheté MedReleaf pour 3,2 milliards cet été. Les actions des sociétés ont perdu de la valeur à la fin de l’hiver avant de reprendre de plus belle à l’approche de la légalisation. Elles ont par la suite reperdu ce qu’elles avaient gagné.

Peu avant l’annonce de GGB, Aphria a indiqué jeudi que Vic Neufeld, joueur clé de l’entreprise, cessera d’agir à la fois comme président du conseil et chef de la direction. La séparation des rôles est un principe phare des règles de bonne gouvernance.

Le nouveau président du conseil est Irwin D. Simon, un administrateur indépendant. M. Neufeld demeure chef de la direction.