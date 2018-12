Tesla nomme deux membres du conseil

New York — Tesla a nommé vendredi deux membres indépendants du conseil d’administration dans le cadre d’un accord conclu avec les régulateurs américains, qui exigeait une surveillance accrue du chef de la direction Elon Musk. Le cofondateur d’Oracle, Larry Ellison, et Kathleen Wilson-Thompson, vice-présidente principale de Walgreens Boots Alliance, se joignent immédiatement au conseil en tant qu’administrateurs indépendants. Elon Musk a eu des ennuis avec la Commission des valeurs mobilières (SEC) aux États-Unis début août, quand il a déclaré sur Twitter s’être « assuré un financement » pour privatiser l’entreprise de voitures électriques à 420 $US par action. Tesla a nommé la directrice australienne des télécommunications Robyn Denholm à la présidence du conseil d’administration le mois dernier dans le cadre de son accord avec la SEC.