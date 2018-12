La production a dépassé la capacité des oléoducs

Photo: Jonathan Hayward La Presse canadienne

Calgary — Un nouveau rapport de l’Office national de l’énergie (ONE) soutient que le « facteur principal » des récentes réductions marquées de prix sur le brut de l’Ouest canadien est que la production de pétrole a dépassé la capacité des oléoducs d’exportation d’environ 365 000 barils par jour. Le rapport a été mis en forme pour le ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, qui a demandé conseil à l’ONE sur la manière d’optimiser le transport par oléoduc et par rail existant. Le rapport note qu’environ un million de barils par jour de capacité nominale d’oléoducs canadiens ont été ajoutés entre 2013 et 2016, mais qu’aucune nouvelle capacité n’a été créée depuis. Selon ces estimations, la capacité de canalisation dans l’Ouest canadien en septembre était de 3,95 millions de barils par jour, mais la production de pétrole était passée à environ 4,3 millions de barils par jour. Les prix ont fait une glissade début décembre après que le gouvernement de l’Alberta eut annoncé qu’il imposerait à l’industrie des réductions temporaires de 325 000 barils par jour à compter du 1er janvier, une mesure conçue pour réduire les stocks et rétablir la valeur marchande normale. L’ONE a annoncé qu’il avait lancé un forum en ligne pour recueillir les commentaires du public et qu’il rencontrerait des compagnies d’oléoducs, des producteurs, des expéditeurs, des représentants du gouvernement et d’autres experts en janvier afin de recueillir d’autres réponses pour le ministre.