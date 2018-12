Canadien Pacifique: convention collective ratifiée

Calgary — Le Canadien Pacifique a rapporté jeudi la ratification d’une nouvelle convention collective de quatre ans par les 1200 syndiqués qui assurent l’entretien des locomotives et des wagons de marchandises. Le CP et le syndicat Unifor étaient parvenus à une entente de principe au début du mois de décembre. La présente convention collective sera échue le 31 décembre. Le contrat inclut des augmentations de salaire de 2,5 % pour chacune des deux premières années et des hausses de 3 % pour les troisième et quatrième années, a indiqué Unifor jeudi.