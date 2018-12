La confiance des consommateurs américains glisse

Washington — La confiance des consommateurs aux États-Unis a chuté ce mois-ci alors que les Américains commencent à craindre un ralentissement de la croissance économique en 2019. Mais la confiance demeure élevée par rapport aux normes historiques. Le Conference Board a affirmé jeudi que son indice de confiance des consommateurs a glissé à 128,1 en décembre, en baisse par rapport à 136,4 en novembre et à son niveau le plus bas depuis juillet. Les attentes des consommateurs pour l’avenir sont tombées au plus bas niveau depuis novembre 2016. Les lectures de décembre « suggèrent encore que l’économie aux États-Unis poursuivra sa croissance à un rythme soutenu à court terme », a souligné Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques du Conference Board.