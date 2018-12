Le pétrole affiche sa plus forte hausse sur une séance en deux ans

New York — Les prix du baril de pétrole new-yorkais et londonien ont enregistré mercredi à la clôture leur plus forte hausse sur une séance depuis novembre 2016, rebondissant au surlendemain d’un plongeon. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de « light sweet crude » (WTI) pour livraison en février a bondi de 3,69 $US, ou 8,7 %, pour finir à 46,22 $US. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a de son côté gagné 4 $US ou 7,9 % à 54,47 $US sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. « La raison numéro un [du rebond des cours] vient de la récupération des pertes massives subies lundi », a relevé Andy Lipow, de Lipow Oil Associates. Après avoir plongé la semaine dernière, les cours avaient de nouveau chuté lundi, le WTI perdant 6,7 % et le Brent 6,2 %, affectés par les turbulences à Wall Street ainsi que par une potentielle surabondance de l’offre de pétrole. Les cours du brut à New York et Londres demeuraient tout de même en retrait de plus de 35 % par rapport à leur récent pic du mois d’octobre, et évoluaient à leur plus bas niveau depuis la fin de l’été 2017. Du côté des pays producteurs, « l’OPEP [l’Organisation des pays exportateurs de pétrole] évoque une réunion extraordinaire pour envoyer un message clair : que leurs membres ne peuvent plus supporter la chute des cours et qu’ils sont prêts à tout pour l’interrompre », a affirmé Phil Flynn de Price Futures Group.