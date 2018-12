Wall Street boucle sa pire semaine depuis 2008

À Wall Street, les indices Dow Jones et Nasdaq ont enregistré leur pire chute hebdomadaire, à l’issue d’une semaine chaotique, entre inquiétudes sur la croissance, menace de blocage à Washington et guerre commerciale.

Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a abandonné vendredi 1,8 % à 22 445,37 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, a cédé 3 % à 6332,99 points. Les deux indices ont lâché respectivement 6,9 % et 8,4 % sur la semaine, du jamais vu depuis la dernière crise financière. L’indice élargi S&P 500 a quant à lui perdu 2,1 % à 2416,58 points, portant son recul hebdomadaire à 7,1 %, le pire depuis 2011.

À Toronto l’indice composé S&P/TSX a effacé 206,33 points, ou 1,5 %, pour clôturer la séance à 13 935,44 points.

Alors que les indices baissaient déjà vendredi sous l’effet par crainte d’une paralysie des administrations fédérales à partir de samedi matin, les indices ont brutalement plongé après la publication de propos du conseiller au commerce du président américain, Peter Navarro. Celui-ci a affirmé qu’il serait « difficile » pour Pékin et Washington de parvenir à un accord commercial à l’issue des 90 jours de trêve que se sont fixés récemment les deux pays. La guerre commerciale est plus importante aux yeux des investisseurs que les craintes liées à la banque centrale américaine ou au « shutdown ».

Face à ces inquiétudes exacerbées, l’indice Nasdaq a franchi vendredi un cap symbolique à la clôture en perdant plus de 20 % par rapport à son dernier plus haut, atteint au mois d’août. « Si cela continue, les marchés vont commencer à devenir négatifs pour l’économie », a indiqué M. Volokhine. Le no 2 deux du comité monétaire de la banque centrale américaine a lancé vendredi un retentissant « je vous ai compris » aux marchés financiers qui redoutent que la Fed soit sourde aux avertissements sur un ralentissement de la croissance. Mais rien n’y fit.