CAE achète une division de Bombardier

CAE a conclu une émission de billets de créances de premier rang non garantis de 550 millions $US. Ces fonds serviront à financer l’acquisition de la division Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier et à refinancer une partie de la dette existante de CAE. L’entreprise montréalaise ajoute que 19 investisseurs institutionnels des États-Unis et du Canada ont participé au placement privé. Le Fonds de solidarité FTQ est du nombre. L’institution parle d’« une participation majeure dans un prêt non garanti à CAE afin de favoriser le maintien de la propriété québécoise de la division Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier ».