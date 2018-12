Des hausses salariales à Postes Canada

Ottawa — Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé jeudi que les facteurs ruraux et suburbains bénéficieront d’augmentations salariales pouvant aller jusqu’à 25 % à la fin du mois de janvier. Ces membres auront aussi droit à d’autres améliorations de leurs conditions de travail en vertu d’une décision d’un arbitre sur un litige relatif à l’équité salariale rendue plus tôt cette année. La décision, qui touche jusqu’à 8000 employés de Postes Canada, a imposé des hausses qui feront passer les taux de rémunération horaires de certains employés de 20,03 $ à 26,60 $ l’heure. Les efforts de médiation pour mettre fin au conflit de travail en vertu de cette législation ont échoué mardi. Les deux parties doivent commencer le mois prochain un processus d’arbitrage.