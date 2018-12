Des profits pour BlackBerry

Waterloo — BlackBerry a affiché jeudi un bénéfice pour son troisième trimestre, grâce à la croissance de ses activités de logiciels et de services. La société a fait état d’un bénéfice net de 59 millions $US pour le trimestre clos le 30 novembre, ce qui se compare à une perte de 275 millions pour la même période l’an dernier. Le bénéfice par action a atteint 11 ¢US, en regard d’une perte de 52 ¢US un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 5 ¢US. Les revenus ont totalisé 226 millions, ce qui était égal au chiffre d’affaires de l’an dernier.