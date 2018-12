Autre journée noire pour Facebook, qui chute à la Bourse

San Francisco — Énième journée noire pour Facebook, qui a décroché en Bourse mercredi, plombé par l’annonce de suites judiciaires dans l’affaire Cambridge Analytica et une nouvelle polémique autour des données personnelles. À chaque jour ou presque sa polémique Facebook, écornant encore davantage son image et mettant son cours de Bourse à rude épreuve : le réseau social de Mark Zuckerberg a dégringolé de 7,3 % à Wall Street. La journée avait déjà mal commencé pour Facebook, avec de nouvelles accusations de gestion opaque et peu scrupuleuse des données personnelles. Le procureur général de la capitale fédérale Washington, Karl Racine, a annoncé mercredi des poursuites contre le groupe pour avoir « mal protégé les données de ses utilisateurs », les rendant vulnérables à des « manipulations politiques » pendant la campagne présidentielle de 2016. Le groupe de Mark Zuckerberg n’en finit plus depuis presque deux ans — mais de façon encore plus intense depuis Cambridge Analytica en mars — de se débattre dans des scandales à répétition (données, manipulations politiques sur le réseau, contenus haineux, piratages…).