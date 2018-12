Air Canada remanie sa haute direction

Air Canada a annoncé la nomination de Michael Rousseau au poste de chef de la direction adjoint et chef des Affaires financières, et celle de Craig Landry au poste de vice-président général – Exploitation. « M. Rousseau supervisera plusieurs grands projets et secteurs d’activités, notamment Air Canada Rouge, dont le président relèvera désormais directement de lui », peut-on lire dans le communiqué. M. Landry supervisera pour sa part tous les aspects liés à une exploitation sécuritaire, fiable et efficace à l’échelle mondiale du réseau d’Air Canada. Il sera aussi responsable des Opérations aériennes et de Vacances Air Canada. Ces nominations ont lieu après le départ de Ben Smith, président Transporteurs aériens et chef de l’exploitation. L’ex-no 2 est devenu directeur général d’Air France-KLM.