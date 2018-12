Nouveaux échanges hostiles entre Washington et Pékin à l'OMC

Les États-Unis et la Chine ont de nouveau croisé le fer mercredi à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Washington accusant Pékin de se croire intouchable malgré de nombreuses violations des règles commerciales.

L’échange d’amabilités entre les deux plus grandes économies mondiales s’est déroulé au cours de la dernière session de l’audit de la politique commerciale américaine, un examen auquel se soumettent de façon périodique les 164 membres de l’OMC.

Lundi, la Chine avait reproché aux États-Unis d’avoir renoncé à leur rôle de leader de l’économie mondiale en imposant des droits de douane et des restrictions destinées à nuire aux autres pour le seul bénéfice des Américains.

L’ambassadeur américain à l’OMC, Dennis Shea, a ironisé mercredi à propos de l’argument selon lequel Washington devrait rester passif devant les menaces chinoises. « Laissez tomber le jargon, voici en quoi consiste l’argument de Pékin : la Chine va imposer des transferts de technologie et les voler purement et simplement quand elle le jugera bon […] La Chine va inonder nos marchés avec ses produits pas chers, en proclamant que tout va bien puisque nos consommateurs paient un peu moins, a-t-il déclaré. Si les États-Unis se préparent à répondre, ils abusent de leur pouvoir et agissent de façon irresponsable. Nous devrions au contraire nous résigner à panser les plaies infligées à nos citoyens. Ce n’est pas acceptable. »

Un représentant de la Chine à l’OMC, Hu Yingzhi, a répondu que son pays ne servira pas de « bouc émissaire » à une Amérique inquiète pour son commerce, selon un responsable présent à la réunion à Genève.

Vives discussions

Le directeur de la Division des relations extérieures de l’OMC, Willy Alfaro, a qualifié d’« animé » le débat au cours des deux journées consacrées à l’audit des États-Unis.

Le gouvernement du président américain, Donald Trump, reproche à l’OMC de ne pas répondre aux menaces que pose, selon lui, la Chine et de laisser Pékin défier en toute impunité les règles commerciales mondiales basées sur le marché.

Les grandes puissances économiques s’en étaient prises lundi aux États-Unis, accusant Washington de protéger ses intérêts personnels au détriment de son rôle de leadership. L’Union européenne a apporté son soutien à certains efforts des États-Unis pour contrer la Chine au sein de l’OMC. Mais l’ambassadeur de l’UE, Marc Vanheukelen, avait relevé que « le système commercial multilatéral traverse une crise profonde et [que] les États-Unis en sont l’épicentre pour un certain nombre de raisons ». Le Canada et le Japon s’étaient joints eux aussi à la mêlée, en dénonçant les taxes imposées par le président Trump sur l’acier et aluminium.

Principes fondamentaux

Dennis Shea avait répété lundi que Washington allait continuer à réclamer des réformes, mais a souligné que sans action pour s’opposer à la Chine, l’importance de l’OMC ira en diminuant. « Nous devons reconnaître que l’OMC [que les États-Unis] ont contribué à créer et l’OMC que nous voulons, n’est pas, sur les points essentiels, l’OMC que nous avons aujourd’hui, a dit M. Shea. L’OMC doit admettre que la conduite de la Chine est contraire aux principes fondamentaux de cette organisation. »