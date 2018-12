La Fed fait fi des pressions de Trump et hausse ses taux d’intérêt

Se disant obligée, cette année, de s’adapter à une économie américaine qui ne s’est jamais si bien portée depuis la Grande Récession, la Réserve fédérale américaine a procédé, mercredi, à la quatrième hausse de ses taux d’intérêt en 2018, mais signale, du même souffle, qu’elle en entrevoit désormais deux fois moins pour 2019.

La banque centrale américaine a relevé son taux directeur d’un quart de point de pourcentage pour le porter à l’intérieur de l’étroite fourchette entre 2,25 % et 2,5 %. Adoptée à l’unanimité par les 10 membres votant du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), cette hausse était largement anticipée en dépit de l’opposition tout aussi inorthodoxe, en la matière, que publique et répétée du président des États-Unis, Donald Trump, qui y voit un frein inutile à ses mesures de stimulation économique.

Réaffirmant l’indépendance de son institution, le président de la Fed, Jerome Powell, a répété en conférence de presse que la conduite de la politique monétaire dépendait strictement de la réalité économique et de son évolution en fonction des deux missions de la banque centrale, soit la poursuite du plein d’emploi et le maintien de l’inflation autour de la cible de 2 % par année. Or, « 2018 a été une année très forte, la plus forte depuis la crise financière » à tous les points de vue a-t-il expliqué, en raison entre autres des baisses d’impôt et de l’augmentation des dépenses publiques de Donald Trump. Devant la baisse du chômage, la hausse des salaires et la remontée de l’inflation tout près de sa cible, la Fed a jugé bon de relever d’un quart de point de pourcentage son taux directeur non pas trois fois, comme elle le prévoyait il y a un an, mais quatre fois.

La prochaine année devrait être bonne aussi, mais laisse entrevoir des difficultés notamment dans l’économie mondiale, a expliqué Jerome Powell. « Nous avons vu une évolution qui pourrait signaler un ralentissement par rapport à ce qu’on prévoyait il y a quelque mois », a-t-il expliqué. « Un durcissement des conditions financières observé au cours des deux derniers mois », avec notamment la chute du marché boursier, « couplé aux signes de croissance plus faible à l’étranger nous ont conduit à réduire un peu la projection de croissance et d’inflation ».

Aussi, les membres de la FOMC ont-ils révisé à la baisse leurs prévisions de croissance économique pour les États-Unis du mois de septembre de 2,5 % à 2,3 % pour 2019, comparativement à 3 % cette année, et pensent que ce rythme continuera de ralentir ensuite, à 2 % en 2020 et 1,8 % en 2021, jusqu’à revenir à un niveau plus normal. Pour les mêmes raisons, ils entrevoient aussi désormais deux autres hausses d’un quart de point de leur taux d’intérêt en 2019 plutôt que trois, comme ils le pensaient encore au début de l’automne.