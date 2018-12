Amazon ouvrira un centre près d’Edmonton et créera 600 emplois

Nisku — Le détaillant en ligne Amazon.com ouvrira un nouveau centre de distribution au sud d’Edmonton, ce qui devrait entraîner la création de 600 emplois à temps plein d’ici 2020. Selon le géant américain, le centre d’un million de pieds carrés sera le 11e de l’entreprise au Canada et le deuxième en Alberta. Amazon exploite déjà une installation similaire dans Rocky View County, dans le centre de l’Alberta, où travaillent plus de 1500 employés à temps plein. Les autres centres d’expédition d’Amazon se trouvent en Colombie-Britannique et en Ontario.