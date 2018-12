Lointaine parité au travail

Les inégalités de salaire entre hommes et femmes se sont légèrement réduites cette année par rapport à 2017, mais il faudra encore plus de 200 ans pour parvenir à la parité dans le monde du travail, révèle mardi un rapport du Forum économique mondial (FEM).

L’étude, qui porte sur 149 pays, montre des améliorations en matière de salaires par rapport à l’an dernier, lorsque l’écart entre les genres s’était élargi pour la première fois depuis 10 ans. La représentation des femmes en politique est en revanche en baisse, tout comme leur accès à la santé et à l’éducation, selon le rapport.

Au rythme actuel, les inégalités entre hommes et femmes, dans la plupart des domaines, ne seront pas éliminées avant au moins 108 ans. Et il faudra 202 ans pour réduire l’écart au travail, souligne le FEM. Le rapport annuel sur la parité examine la situation dans quatre domaines : éducation, santé, politique et monde du travail.

Dans le monde du travail, des progrès ont été enregistrés, mais pas de façon extraordinaire puisque l’écart entre les salaires est encore de près de 51 %. Et la part des femmes dans les postes de direction s’élève désormais à 34 % dans le monde.