Couche-Tard échange de l’actif

Alimentation Couche-Tard et CrossAmerica Partners LP s’échangeront des éléments d’actif en vertu d’une entente où la multinationale québécoise se départira de 192 stations-service aux États-Unis pour 184,5 millions $US. Pour un montant identique, CrossAmerica cédera à la multinationale lavalloise les actifs de 56 points de vente que cette dernière louait et exploitait, ainsi que 17 magasins indépendants situés dans le Midwest. CrossAmerica GP, le partenaire principal de CrossAmerica Partners LP, était une filiale de CST Brand jusqu’en 2017, quand cette entreprise a été avalée par Couche-Tard pour 4,4 milliards $US. CrossAmerica GP est maintenant détenue par la multinationale québécoise.