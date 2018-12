Nouveau «campus» à New York pour Google

Photo: Timothy A. Clary Agence France-Presse

New York — Alphabet, la maison mère de Google, a annoncé lundi son intention d’investir plus d’un milliard de dollars pour établir un nouveau site à New York, dans le quartier West Village à Manhattan. Le géant de l’Internet, dont le siège est à San Francisco, emploie 7000 personnes à New York, sur un total de 94 400 employés. Mi-novembre, après 14 mois de surenchère entre des dizaines de villes, le géant de la distribution Amazon a annoncé avoir retenu deux sites — Long Island City, à New York, et Crystal City, aux portes de Washington — pour implanter de nouveaux « sièges » employant chacun quelque 25 000 personnes. Plus récemment, Apple a dévoilé des investissements dans plusieurs sites aux États-Unis, dont la création d’un nouveau « campus » pour un milliard de dollars à Austin, au Texas.