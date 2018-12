Les paiements des Canadiens sur leurs dettes à un sommet en dix ans

Les Canadiens consacrent une part de plus en plus importante de leurs revenus au seul paiement des intérêts de leurs dettes.

Les paiements obligatoires de capital et d’intérêt sur l’ensemble de leurs dettes ont accaparé en moyenne 14,5 % du revenu disponible (après impôt) des ménages canadiens au troisième trimestre, a rapporté vendredi Statistique Canada. Ce niveau est très proche de celui qui avait été enregistré trois mois plus tôt (14,4 %), mais marque une hausse plus sensible en un an, alors que ce ratio était de 14,1 %. Il s’agit surtout du ratio le plus élevé depuis le milieu de l’année 2008, à la veille de la Grande Récession.

Environ la moitié de ces paiements (7,2 %) est allée aux seuls intérêts de ces dettes hypothécaires ou autres, en hausse marquée par rapport à la même période l’an dernier (6,5 %) et la proportion la plus élevée en sept ans.

Cette augmentation du fardeau de la dette des ménages se produit alors que leur niveau d’endettement est remonté, au trimestre qui s’est terminé le 30 septembre, grosso modo à ce qu’il était à la fin de l’année dernière, soit à 173,8 % de leur revenu annuel disponible. Autrement dit, pour chaque dollar de revenu net gagné en une année, les Canadiens ont en moyenne 1,74 $ de dettes, contractées au fil des ans lors de l’achat de leur maison, d’une automobile, ou de n’importe quel bien de consommation.

174 % Dette des ménages canadiens par rapport à leur revenu annuel disponible

La remontée du poids relatif de la dette des ménages au dernier trimestre était inattendue, a observé vendredi dans une brève analyse Priscilla Thiagamoorthy, économiste à la BMO. « Mais contrairement aux trimestres précédents, le coupable est un contexte de revenus plus faibles, plutôt qu’un endettement plus élevé », a-t-elle remarqué. « Avec des taux d’intérêt qui continueront d’aller vers le haut, il faudra garder cela à l’oeil. »

La hausse constante de l’endettement des ménages depuis des années au Canada, qui est largement allée de pair avec la hausse des prix dans le marché immobilier, est depuis longtemps un sujet de préoccupation. Plusieurs experts, notamment à la Banque du Canada et au Fonds monétaire international, y voient l’une des principales fragilités de l’économie canadienne, particulièrement en cas de ralentissement.

« Le train de l’endettement des ménages semble en voie de ralentir de façon contrôlée », s’est vendredi félicité l’économiste à la Banque TD, Ksenia Bushmeneva. « Cependant, l’augmentation des taux d’intérêt et des hausses salariales plus lentes laissent un élément de risque et ne manqueront pas aussi de peser sur la consommation. »

Attention aux taux d’intérêt

Il faudra d’autant plus se méfier de l’impact de la hausse des taux d’intérêt qu’elle agit à retardement, a expliqué son confrère du Mouvement Desjardins, Benoit P. Durocher. L’économiste estime, en effet, qu’en raison notamment des échéances de certaines hypothèques, le coût des emprunts pour les ménages n’a augmenté en moyenne que de 0,49 point de pourcentage depuis deux ans, alors que la Banque du Canada a déjà augmenté son propre taux directeur de plus du double (1,25 point).

Dans un discours prononcé la semaine dernière, le gouverneur de la banque centrale, Stephen Poloz, s’est réjoui que l’effet conjugué du relèvement de ses taux d’intérêt et du resserrement par les gouvernements des règles hypothécaires et de l’accès aux investisseurs étrangers aux villes de Vancouver et Toronto ait contribué à faire ralentir la croissance des prix des logements et de l’endettement des ménages. « Cependant, l’encours de la dette des ménages restera élevé pendant des années », a-t-il rappelé. Aussi, la Banque du Canada avancera-t-elle avec prudence, a-t-il promis, dans sa marche qui doit amener son taux directeur, actuellement à 1,75 %, à un taux dont l’effet serait plus neutre sur l’économie et qu’elle établit entre 2,5 % et 3,5 %.