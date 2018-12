Postes Canada fait le point sur la livraison des colis à l’approche de Noël

Ottawa — À l’approche de Noël, la direction de Postes Canada soutient que des progrès ont été enregistrés au chapitre de la livraison des colis. Toutefois, les garanties habituelles sur le plan des délais de livraison des paquets n’ont pas été remises en place pour le moment. À l’heure actuelle, les employés de Postes Canada se voient offrir la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires pour qu’elle puisse reprendre sa vitesse de croisière dès que possible. De plus, près de 4000 travailleurs saisonniers supplémentaires ont été embauchés et environ 200 véhicules ont été ajoutés à la flotte de livraison, a indiqué la société d’État.