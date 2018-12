La Bourse de Toronto clôture à un creux inédit en deux ans

Toronto — L’indice de référence de la Bourse de Toronto a clôturé la dernière séance de la semaine à un creux de deux ans, les inquiétudes au sujet d’un ralentissement de l’économie chinoise ayant pesé sur les prix du pétrole et du gaz naturel. L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité d’environ 1 %, cédant 155,28 points à 14 595,07 points. Il s’agit de son plus faible cours de fermeture depuis novembre 2016. À New York, le Dow Jones a perdu 2 % pour terminer à 24 100,51 points, son plus bas niveau depuis mai. Il s’affiche désormais en baisse de plus de 10 % par rapport à son récent record, début octobre. L’indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 2,3 % à 6910,66 points. L’indice élargi S&P 500 s’est replié de 1,9 % à 2599,95 points. Comme plus tôt en Asie et en Europe, le marché américain a été freiné vendredi « par l’impression que la croissance mondiale est vraiment en train de ralentir et la possibilité d’une récession dans l’année à venir », a estimé Nathan Thooft de Manulife Asset Management. Les investisseurs ont en particulier été marqués par le ralentissement des ventes au détail et de la production industrielle en novembre en Chine, puis par le ralentissement de la croissance du secteur privé dans la zone euro en décembre.