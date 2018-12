Johnson & Johnson sanctionné en Bourse

L’action du groupe spécialisé dans les produits d’hygiène Johnson Johnson a plongé de 10 % vendredi à Wall Street après des informations de presse l’accusant d’avoir délibérément caché pendant plusieurs décennies que son talc contenait parfois de l’amiante. L’action a commencé à s’écrouler après la parution d’une longue enquête de l’agence de presse Reuters affirmant que le groupe a commercialisé des produits à base de talc qui, au moins entre 1971 et le début des années 2000, contenaient parfois de l’amiante. Les dirigeants de l’entreprise étaient au courant, mais ont délibérément choisi de ne pas divulguer cette information et de ne pas en référer aux autorités, ajoute l’agence en citant des documents internes. Johnson Johnson a réagi en qualifiant l’article de « partial, faux et provocateur ».