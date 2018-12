Entente de principe à Revenu Québec

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Revenu Québec et le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) ont conclu une entente de principe, a indiqué le SPGQ vendredi en annonçant la suspension de la grève illimitée de soir et de fin de semaine que ses membres avaient déclenchée à la fin du mois d’octobre. Les 4700 syndiqués, parmi lesquels figurent des comptables et des analystes informatiques, seront mis au courant des détails de l’entente le mois prochain, mais le syndicat n’a jamais caché que le salaire était au coeur des revendications. L’annonce du syndicat est survenue au lendemain d’une réunion que le SPGQ avait qualifiée de « cruciale ». La dernière convention a pris fin en 2015, après que Revenu Québec fut passé du statut de ministère à celui d’agence.