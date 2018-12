Le géant du tourisme TUI en bonne forme

TUI Group a fait état jeudi d’une hausse de 10,9 % de son bénéfice pour l’exercice clos le 30 septembre 2018. Il devient aussi le premier voyagiste européen à anticiper une évolution similaire de son résultat pour l’exercice en cours. Les performances et l’optimisme de TUI le distinguent une nouvelle fois de son concurrent plus petit Thomas Cook, qui a lancé à deux reprises des avertissements sur ses résultats cette année, relève l’agence Reuters. Sur les 12 mois, TUI a dégagé un résultat d’exploitation de 1,15 milliard d’euros à taux de change constants, sur des revenus de 19,5 milliards. Le bénéfice net se chiffre à 732 millions, en hausse de 22,7 % sur un an. Pour 2018-2019, le premier voyagiste intégré au monde dit prévoir une hausse d’au moins 10 % de ce bénéfice.