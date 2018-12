Les revenus d’Hexo grimpent en flèche

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Gatineau — Le producteur de cannabis Hexo a vendu pour 5,2 millions de cannabis récréatif pendant les deux premières semaines suivant sa légalisation, ce qui a permis à ses revenus du plus récent trimestre de progresser de plus de 500 % par rapport à la même période l’an dernier. La société québécoise a affiché un chiffre d’affaires de 6,7 millions pour le trimestre clos le 31 octobre, comparativement à des revenus de 1,1 million, attribuables à la marijuana médicinale, au premier trimestre de 2017. Cependant, Hexo a aussi enregistré une perte nette de 12,8 millions pour son plus récent trimestre, surpassant largement celle de 1,9 million réalisée au même trimestre l’an dernier. Ses dépenses d’exploitation ont bondi à 22 millions, alors qu’elles étaient de 2,8 millions l’an dernier.