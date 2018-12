Moins d’hypothèques au Canada au printemps

Toronto — Moins de Canadiens ont contracté de nouveaux prêts hypothécaires au cours de la période de trois mois se terminant le 30 juin. Dans un rapport analysant les tendances en matière de crédit hypothécaire et de crédit à la consommation de l’agence de crédit Equifax, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a constaté que le nombre de nouveaux prêts s’était établi à 205 000 au deuxième trimestre de 2018, en baisse de 11,9 % par rapport à celui du même trimestre l’an dernier. Le nombre total de prêts hypothécaires actifs a toutefois augmenté de 1,3 % pour atteindre six millions, tandis que leur valeur moyenne a augmenté de 3,7 % pour atteindre 205 980 $.