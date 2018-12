La baisse du prix du pétrole profitera aux transporteurs aériens

Genève — L’Association internationale du transport aérien (IATA) prévoit en 2019 des bénéfices nets au niveau mondial en hausse de 9,9 % dans l’industrie, soutenus par la chute des prix du pétrole et la solidité de la croissance économique. Selon les prévisions annuelles de l’IATA publiées mercredi, ces profits atteindront l’an prochain 35,5 milliards $US, contre 32,3 milliards cette année. Il s’agit de la dixième année consécutive de profits, a précisé dans un communiqué l’IATA, qui représente 290 compagnies aériennes dans le monde, soit 82 % du trafic aérien. Les projections pour l’année prochaine se basent sur un prix moyen du pétrole de 65 $US le baril (Brent), contre un prix de 73 $US observé en 2018.