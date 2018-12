Enquête sur les prix trop bas de WestJet

Calgary — Le transporteur aérien WestJet Airlines dit coopérer avec une enquête du Bureau de la concurrence du Canada à la suite d’accusations de vente à prix abusif émanant d’un concurrent. La ligne aérienne Flair Airlines, d’Edmonton, a accusé WestJet et Swoop, sa filiale à bas prix, de nuire à ses activités en tarifant ses billets à un prix inférieur ou égal au prix coûtant et en inondant certains itinéraires de vols. Ces pratiques contreviennent à la législation sur la concurrence, qui protège les nouveaux arrivants des transporteurs plus dominants. Le chef de la direction de Flair, Jim Scott, a affirmé que le transporteur à très bas prix avait perdu environ 10 millions entre la mi-juin et la mi-octobre.