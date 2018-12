La chute du pétrole rend le Canada moins attrayant

L’écart se creuse depuis quelques années entre des entreprises canadiennes qui investissent de plus en plus à l’étranger et des compagnies étrangères qui sont de moins en moins intéressées par le Canada.

Selon les statistiques officielles, il y a eu trois fois plus d’investissements directs du Canada vers l’étranger l’an dernier (77 milliards $US) que d’investissements directs étrangers au Canada (24 milliards). La tendance s’affirme depuis 2013, les premiers ayant fondu de plus de moitié et les autres ayant crû de presque la même proportion.

77 milliards $US d’investis­sements directs du Canada vers l’étranger

L’enjeu est important, entre autres parce que les investissements directs étrangers (IDE) ont un grand impact sur la croissance économique, la productivité et la capacité d’exportation, a observé vendredi le p.-d.g. de Montréal International, Hubert Bolduc, lors d’une discussion sur le sujet organisée par la section montréalaise de l’Association des économistes québécois. À Montréal, les 2200 filiales de compagnies étrangères ne compteraient ainsi que pour 1 % de l’ensemble des entreprises, mais pour 10 % de l’emploi et presque le tiers de l’économie. « Heureusement, contrairement à la tendance canadienne, l’investissement étranger se porte plutôt bien chez nous depuis deux ans » avec quelque deux milliards en IDE l’an dernier seulement, assure-t-il.

La chute des cours du pétrole semble la première cause du recul des IDE au Canada, notamment dans les provinces de l’Ouest, mais ce n’est pas la seule, a expliqué à son tour vendredi Lena Suchanek, directrice aux services d’analyse économique de la Banque du Canada. L’incertitude créée par les conflits commerciaux sème aussi un doute sur l’intérêt de choisir le Canada comme camp de base pour faire des affaires à la grandeur de l’Amérique du Nord, en même temps que les baisses d’impôt et la déréglementation, notamment en environnement, aux États-Unis exercent une nouvelle attraction. On n’est pas non plus sans remarquer depuis quelques années, dit-elle, une lente érosion de la compétitivité des produits canadiens face à la concurrence des autres pays.

Choisir l’étranger

C’est dans ce contexte que l’acquisition de capacités de production à l’étranger devient « une nécessité » pour les entreprises canadiennes, observe Lena Suchanek. Bien sûr, tous les emplois créés, les ventes réalisées et les impôts payés restent alors à l’étranger, mais l’entreprise y améliore en même temps sa productivité en moyenne de 10 % en deux ans, de telle façon qu’on estime que chaque hausse de 10 % de l’ensemble du stock d’investissements d’entreprises canadiennes dans les autres pays développés se traduit par une augmentation de 8 % de la productivité économique du Canada. Et puis, « on entend souvent les gens se plaindre du fait que les entreprises canadiennes sont achetées par des étrangers, observe l’économiste de la Banque du Canada. Actuellement, c’est surtout le contraire qui se passe ».

24 milliards $US d’investis­sements directs de l’étranger vers le Canada

L’importance du pouvoir d’attraction du Canada dans la lutte pour les IDE doit aussi être relativisée, soulignait lundi la firme d’analyse E&B Data dans une brève note sur le sujet. Après tout, les trois quarts de la valeur des investissements industriels d’entreprises canadiennes à l’étranger des derniers mois sont allés dans les secteurs des mines, des hydrocarbures et autres ressources naturelles où le principal facteur de localisation reste sans doute la présence sur place des ressources en question.