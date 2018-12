Gros contrat en vue pour Bombardier Transport

Bombardier Transport s’apprête à décrocher un juteux contrat pouvant atteindre 3,6 milliards $US aux États-Unis. Le C.A. de New Jersey Transit doit se réunir mercredi pour octroyer l’autorisation de signer un contrat avec l’entreprise québécoise, principalement pour l’achat de 113 véhicules passagers multiniveaux. De plus, le contrat comporterait 636 véhicules supplémentaires en option pour la New Jersey Transit et 250 autres pour la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority. En tenant compte de l’ensemble des options, la commande pourrait atteindre 999 voitures, pour un total de 3,6 milliards $US. Les clauses « Buy America » exigeant un seuil minimal de contenu local font en sorte que c’est principalement à l’usine de Plattsburgh que le travail s’effectuera.