Gilles Ouimet devient syndic de la CSF

La présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière (CSF), Marie Elaine Farley, a annoncé la nomination de Gilles Ouimet au poste de syndic de la CSF. Avocat, Me Ouimet « a développé une grande expertise en droit disciplinaire et en déontologie, ainsi qu’en matière de criminalité économique. Impliqué dans son milieu, il a occupé successivement les fonctions de bâtonnier du Barreau de Montréal et du Barreau du Québec, puis de député à l’Assemblée nationale », peut-on lire dans le communiqué. La CSF est l’organisme assurant le respect de la déontologie dans le secteur financier québécois.