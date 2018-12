MTY achète la chaîne South St. Burger

Groupe d’alimentation MTY a annoncé mardi l’acquisition de South St. Burger, une chaîne de restaurants de hamburgers gastronomiques. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Le réseau de South St. Burger compte actuellement 26 restaurants franchisés et 14 restaurants indépendants, dont la plupart sont situés en Ontario. La chaîne compte aussi huit restaurants en Alberta, un en Colombie-Britannique et un à Dubaï. Le réseau a généré plus de 28 millions de ventes au cours des 12 derniers mois. Groupe MTY est propriétaire de bannières comme Bâton Rouge, Ben Florentine, Giorgio, La Crémière, Mikes, Scores, Sushi Shop, Valentine et plusieurs autres.