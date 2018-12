Boeing-Embraer: suspension annulée

São Paulo — Une cour d’appel brésilienne a annoncé lundi avoir annulé une décision qui suspendait les tractations visant à une alliance entre les constructeurs aéronautiques américain Boeing et brésilien Embraer jusqu’à la prise de pouvoir du président désigné, Jair Bolsonaro, le 1er janvier. Le juge Luiz Alberto de Souza Ribeiro a fait valoir que la décision prise jeudi par un tribunal de première instance était « précipitée et infondée, sans que soient démontrés un vice de forme et encore moins l’atteinte à l’intérêt général ». La semaine dernière, un tribunal avait déterminé « la suspension immédiate des tractations entre Boeing et Embraer » qui avaient annoncé, en juillet, la signature d’un protocole d’accord pour créer une coentreprise, vu la « proximité de la prise de fonction du nouveau président ».