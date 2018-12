Les ventes de l’iPhone bloquées en Chine

Washington — Un tribunal a interdit la vente et l’importation en Chine de la plupart des modèles d’iPhone à la demande de Qualcomm, un nouvel épisode dans le long conflit judiciaire qui oppose le fabricant américain de semi-conducteurs et la marque à la pomme. « Le tribunal intermédiaire du peuple de Fuzhou en Chine a ordonné à quatre filiales chinoises d’Apple de cesser immédiatement de violer deux brevets de Qualcomm à travers des importations, des ventes et des offres de vente sans licence en Chine » pour les modèles d’iPhone 6 à X, selon un communiqué. « Les efforts de Qualcomm d’interdire nos produits sont une nouvelle tentative désespérée d’une entreprise dont les pratiques illégales font l’objet d’enquêtes de régulateurs dans le monde », a contre-attaqué Apple par communiqué.