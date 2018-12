Altria investit dans Cronos

Photo: Steve Helber Associated Press

Toronto — Le géant du tabac Altria Group investira 2,4 milliards dans le producteur de cannabis canadien Cronos, en échange d’une participation de 45 %, alors que le marché mondial de la marijuana légale continue de croître. Le fabricant des cigarettes Marlboro, établi en Virginie, pourra également investir une somme supplémentaire allant jusqu’à 1,4 milliard en quatre ans, ce qui porterait sa participation dans la torontoise Cronos à 55 %. « Altria apporte envergure, expertise et capacités complémentaires […] ce qui, selon nous, nous permettra d’élargir la portée de notre société », a affirmé vendredi le président du conseil d’administration et chef de la direction de Cronos, Mike Gorenstein, lors d’une conférence téléphonique. « Investir dans le groupe Cronos en tant que partenaire exclusif dans la catégorie émergente du cannabis représente une nouvelle occasion de croissance passionnante pour Altria », a expliqué vendredi le président et chef de la direction d’Altria, Howard Willard, dans un communiqué. Les actions de Cronos ont grimpé vendredi jusqu’à 18,56 $ à la Bourse de Toronto, pour finalement clôturer à 17,06 $, en hausse de 3,11 $, soit 22,3 %.