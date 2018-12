La dispute États-Unis–Chine distrait

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a affirmé vendredi que le différend commercial entre les États-Unis et la Chine dérange les pourparlers visant à résoudre le problème des tarifs de l’acier entre le Canada et son principal partenaire commercial. Lors d’un événement qui a eu lieu à Montréal vendredi, M. Morneau a indiqué que la dispute au sujet des échanges commerciaux des Américains dans le Pacifique représentait pour eux de « multiples défis ». « Cela fait en sorte qu’il est plus difficile d’attirer l’attention sur [les tarifs douaniers] à court terme », a-t-il observé. Le ministre Morneau a indiqué que son bureau était en contact quotidien avec des responsables américains, ainsi que des producteurs et des acheteurs de métaux, mais il n’était pas en mesure de donner un échéancier pour la fin des droits de douane.