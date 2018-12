Fondaction a son indice faible carbone

Fondaction a précisé vendredi avoir réduit l’empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers de 51 %, entre 2015 et 2018, grâce à l’adoption d’un indice excluant les énergies fossiles et le charbon. « Les placements en actions mondiales de Fondaction sont de près de 330 millions dollars, ce qui représente environ 35 % de tous les placements », a précisé l’institution. « En collaboration avec nos gestionnaires de portefeuilles de placement sur les marchés, nous avons sollicité MSCI, une entreprise de services financiers publiant notamment les indices boursiers, afin de créer de toutes pièces un indice qui répondrait à ces préoccupations environnementales grandissantes », a expliqué le p.-d.g. de Fondaction, Léopold Beaulieu. L’indice MSCI ex-fossile, ex-charbon exclut les titres d’entreprises détenant des réserves d’énergie fossile (gaz, pétrole et charbon). « La mise en place de cet indice a permis à Fondaction de maintenir ses rendements sur les marchés financiers tout en réduisant les risques face aux changements climatiques. »