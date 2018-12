Le taux de chômage grimpe à 5,4% au Québec

Le taux de chômage au Québec a grimpé de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,4 % en novembre, a annoncé vendredi Statistique Canada.

À l’échelle du Canada, il a diminué de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 5,6 % — le taux le plus bas enregistré depuis 1976, année où des données comparables sont devenues disponibles.

Au Québec, l’emploi a augmenté de 26 000 en novembre, en raison d’une hausse du travail à temps plein. L’emploi a connu une hausse notable dans les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que dans les services d’enseignement. Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en novembre, l’emploi dans la province a toutefois peu varié.

À l’échelle fédérale, l’emploi a progressé de 94 000 en novembre, là aussi stimulé par une hausse du travail à temps plein.

Au cours de la période de 12 mois ayant pris fin en novembre, l’emploi a augmenté de 219 000 ou de 1,2 %, sous l’effet d’une hausse du travail à temps plein (+ 227 000 ou +1,5 %). Au cours de la même période, le nombre total d’heures travaillées s’est accru de 2,1 %.

L’emploi a augmenté dans six provinces, notamment au Québec et en Alberta, tandis qu’il a peu varié dans les quatre provinces de l’Atlantique.

L’emploi dans les services professionnels, scientifiques et techniques a augmenté de 26 000, et les hausses les plus fortes ont été observées en Ontario et au Québec.

Le nombre de personnes occupant un emploi lié au cannabis en novembre s’est chiffré à 10 400, ce qui constitue une augmentation de 7500 (+266 %) par rapport à 12 mois plus tôt.

La consommation de cannabis à des fins non médicales a été légalisée au Canada le 17 octobre 2018.