É.-U.: le déficit commercial à un pic

Washington — Le déficit commercial des États-Unis se creuse inexorablement, atteignant en octobre un niveau inédit en dix ans. Le mois dernier, ce déficit s’est établi à 55,5 milliards de dollars sous l’effet d’une baisse des exportations et d’une hausse des importations, a détaillé jeudi le département du Commerce. En outre, le seul déficit portant sur les échanges de biens a bondi de 9,8 % comparativement à septembre. Et le déficit de biens avec la Chine s’est une nouvelle fois inscrit en augmentation, à 38,18 milliards (+2 %). Non ajusté des variations saisonnières, le déficit avec Pékin est même un record absolu.