Donald Trump interpelle l’OPEP

Washington — Le président américain, Donald Trump, a exhorté mercredi l’Organisation des pays producteurs de pétrole (OPEP) à ne pas réduire sa production pour faire remonter les prix de l’or noir. « J’espère que l’OPEP va maintenir sa production en l’état, pas réduite. Le monde ne veut pas voir, et n’a pas besoin, des prix plus élevés du pétrole », a écrit le président sur Twitter à la veille de la réunion du cartel à Vienne pour décider de diminuer ou non le niveau de sa production.