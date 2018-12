Baisse des profits à la Laurentienne

La Banque Laurentienne a affiché une baisse de 13 % de ses profits au quatrième trimestre en raison d’une diminution de ses recettes ainsi que de son volume de prêts. L’institution a dévoilé mercredi un bénéfice net de 50,8 millions, ou 1,13 $ par action, comparativement à 58,6 millions, ou 1,42 $ par action, à la même période il y a un an. Abstraction faite des éléments non récurrents, la Laurentienne a engrangé un bénéfice ajusté de 54,3 millions, ou 1,22 $ par action, en baisse de 18 % comparativement au quatrième trimestre l’an dernier. La Banque avait alors notamment pu comptabiliser un profit de 5,9 millions découlant de sa participation dans Verico Financial Group. Pour l’exercice, le bénéfice net de la Laurentienne s’est établi à 224,6 millions, en hausse de 9 %. La Banque et le syndicat représentant quelque 1250 employés sont toujours dans une impasse dans le cadre du renouvellement de la convention collective, qui est échue depuis le 31 décembre dernier.