La Baie a réduit sa perte

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Toronto — La Compagnie de la Baie d’Hudson (HBC) a obtenu de l’aide d’un concurrent qui a mis fin à ses activités, mais même cet appui n’a pas été suffisant pour empêcher la société d’afficher une perte à son plus récent trimestre. La chef de la direction de la chaîne de grands magasins, Helena Foulkes, a admis mercredi, lors d’une conférence téléphonique, que son entreprise « avait certainement tiré profit cette année de la fermeture de Sears ». La perte nette du détaillant pour le trimestre clos le 3 novembre s’est chiffrée à 164 millions, soit 69 ¢ par action, en tenant compte des activités abandonnées. Au même trimestre l’an dernier, sa perte avait été de 243 millions, ou 1,33 $ par action. Cependant, les plus récents résultats de l’entreprise comprenaient quelques éléments positifs. Les ventes des bannières La Baie d’Hudson ont progressé de 5,6 % pour atteindre 2,2 milliards, tandis que celles de Saks Fifth Avenue ont progressé de 7,3 %, pour un sixième trimestre d’affilée de croissance. Les ventes numériques ont également augmenté de 8 %.