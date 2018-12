L’action d’Aphria recule toujours

Toronto — L’action d’Aphria a chuté mercredi pour une troisième séance de suite, affichant un déclin cumulatif de plus de 52 % depuis le début de la semaine. Le titre est malmené depuis la publication d’un rapport de vendeurs à découvert qui a qualifié lundi le producteur de cannabis de « trou noir pour les actionnaires ». Les firmes Quintessential Capital Management et Hindenburg Research ont affirmé lundi que les acquisitions récentes d’Aphria en Colombie, en Argentine et en Jamaïque, réalisées auprès de Scythian Biosciences, étaient « essentiellement sans valeur ». Scythian a fait valoir que la transaction réalisée en septembre avait été « examinée de manière approfondie par les deux parties ». Ele a également indiqué qu’elle allait former un comité spécial du conseil et avoir recours aux services d’un avocat indépendant pour examiner « toutes les avenues juridiques disponibles ». Aphria a déjà qualifié les allégations de « fausses et diffamatoires ».