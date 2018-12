C Series: Québec confirme la baisse de la valeur

La valeur de l’investissement effectué par les contribuables québécois en 2015 dans le cadre du sauvetage de la C Series de Bombardier, désormais sous le contrôle du géant européen Airbus, a reculé d’environ 170 millions. Cette information figure dans le volumineux rapport des comptes publics de l’année financière terminée le 31 mars dernier qui a été rendu public mardi. En date du 30 septembre, la participation de l’État québécois était évaluée à environ 1,13 milliard, alors qu’en 2015 Québec avait injecté 1,3 milliard pour acquérir 49,5 % du programme de cet avion commercial. Dans le document, il est indiqué que cette évaluation a été effectuée par Québec en tenant compte des plus récents résultats trimestriels dévoilés respectivement par Airbus et Bombardier le 31 octobre et le 8 novembre. Néanmoins, le gouvernement estime qu’il est « raisonnable de croire qu’il récupérera son investissement initial » au 30 juin 2023 — lorsque sa participation dans le programme pourra être rachetée — ou à une « date ultérieure ». Plus tôt cette année, la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, avait indiqué ne pas être en mesure d’évaluer la valeur du placement des contribuables québécois étant donné qu’elle n’avait pas accès à toutes les informations. Par voie de communiqué, mardi, elle a fait savoir qu’en date du 22 novembre, elle estimait que l’incidence du recul de la valeur du placement « ne pourrait être significative » pour les états financiers du gouvernement « pris dans leur ensemble » au 31 mars dernier.