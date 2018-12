Altria pourrait prendre une participation dans Cronos

Toronto — Un des plus importants cigarettiers de la planète envisagerait de prendre une participation dans le producteur canadien de cannabis Cronos Group. Cronos a confirmé tard lundi être en discussions avec Altria, le producteur des cigarettes Marlboro et le propriétaire de Philip Morris USA, le plus important cigarettier des États-Unis. La marijuana récréative est légale au Canada depuis le 17 octobre. Le titre de Cronos était en hausse de plus de 5 % environ une heure après l’ouverture des marchés mardi matin, à 14,25 $, pour fermer à 14,14 $, en hausse de 63 ¢.