Vif recul des marchés après les propos de Trump

Le président américain qui se décrit soudainement un « homme de tarifs » et des mouvements préoccupants sur le marché obligataire : il ne fallait pas plus que ce duo pour envoyer les indices boursiers de nouveau en baisse de plus de 3 % mardi et soulever des questions sur la suite des choses.

Les principales Bourses nord-américains ont entamé leur descente en fin de matinée, après des propos étonnants de Donald Trump qui était, quelques jours auparavant, sorti du G20 avec une trêve dans le bras de fer commercial qui l’oppose à la Chine. Une heure avant la fermeture des marchés, la course vers le bas s’est accélérée.

La journée a débuté sur les chapeaux de roue lors que le président américain, a laissé entendre sur Twitter que si jamais les pourparlers avec Pékin échouaient, l’imposition de tarifs serait plus que jamais de mise. L’imposition de tarifs à la frontière peut causer des maux de tête au sein d’une économie locale en raison d’un transfert des coûts supplémentaires vers le portefeuille des entreprises et des consommateurs.

....I am a Tariff Man. When people or countries come in to raid the great wealth of our Nation, I want them to pay for the privilege of doing so. It will always be the best way to max out our economic power. We are right now taking in $billions in Tariffs. MAKE AMERICA RICH AGAIN