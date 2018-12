Wall Street applaudit la trêve

New York —Wall Street a salué lundi la trêve de 90 jours décrétée par Washington et Pékin dans leur bras de fer commercial, bien que cette mesure ne règle pas encore les désaccords de fond entre les deux capitales. Selon les résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a gagné 1,1 % à 25 826,43 points. L’indice Nasdaq s’est apprécié de 1,5 % à 7441,51 points. L’indice élargi S&P 500 a pris 1,1 % à 2790,37 points. À l’issue du G20, en Argentine, les dirigeants américain et chinois ont convenu, pour le premier, de suspendre l’imposition de nouveaux tarifs douaniers pendant près de trois mois pour encourager des négociations et, pour le second, d’acheter plus de produits américains. Baromètre de l’état des relations entre les deux pays, les multinationales Boeing et Caterpillar ont respectivement gagné 3,8 % et 2,4 %.